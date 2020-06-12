У Симферополя появился новый источник водоснабжения

12 июня 2020     15
У Симферополя появился новый источник водоснабжения

Ежесуточно в систему водоснабжения города будет дополнительно поступать свыше 20 тысяч кубометров воды.

В формате прямого эфира глава Республики Крым выслушал отчёт о запуске оборудования по подъёму воды из артезианских источников для снабжения Симферополя.

«В наступающие сутки мы подадим на Симферополь 21,6 тысячи кубометров воды, что позволит нам уменьшить забор из Партизанского водохранилища», – рассказал руководитель ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Проведённый анализ артезианской воды подтвердил, что её можно использовать в качестве питьевой.

Вода начала поступать в Симферополь через Вилинский водозабор, который не работал с момента перекрытия Северо-Крымского канала в 2014 году.

Источник: Вести.Севастополь

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