У жителя Феодосии изъяты синтетические наркотики

Полицейские задержали ранее судимого за незаконный оборот наркотиков 41-летнего феодосийца.

Дома у мужчины стражи порядка обнаружили несколько свёртков с кристаллическим веществом бурого и белого цвета, а также электронные весы.

Эксперты установили, что изъятое вещество – так называемая «соль» общей массой 43,86 грамма. Задержанный рассказал, что запрещённые вещества хранил для личного употребления, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта, совершённое в крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Источник: Вести.Севастополь