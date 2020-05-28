У жителя Ялты полицейские обнаружили сверток с наркотической «солью»

29-летний житель Ялты был задержан сотрудниками полиции в Алуште по подозрению в незаконном хранении наркотиков.

В ходе личного досмотра молодого человека оперативники обнаружили у него сверток из фольги с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик, так называемая «соль». Молодой человек рассказал следователям, что заказал наркотик массой 0,20 г, что является значительным размером, в Интернете для личного употребления.

На ялтинца возбуждено уголовное дело, он может лишиться свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Источник: Вести.Севастополь