У жителя Ялты полицейские обнаружили сверток с наркотической «солью»

28 мая 2020     19
У жителя Ялты полицейские обнаружили сверток с наркотической «солью»

29-летний житель Ялты был задержан сотрудниками полиции в Алуште по подозрению в незаконном хранении наркотиков.  

В ходе личного досмотра молодого человека оперативники обнаружили у него сверток из фольги с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик, так называемая «соль». Молодой человек рассказал следователям, что заказал наркотик массой 0,20 г, что является значительным размером, в Интернете для личного употребления.

На ялтинца возбуждено уголовное дело, он может лишиться свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Церемонию награждения студентов года в Мурманске провели в дистанционном режиме
Церемонию награждения студентов года в Мурманске провели в дистанционном режиме

11:45 В Мурманске наградили лауреатов городского конкурса «Студент года». Церемония состоялась в дистанционном формате. Об этом сообщает Nord-News. «Важно, чтобы …


Россия направит повторные приглашения на парад Победы всем гостям
Россия направит повторные приглашения на парад Победы всем гостям

11:50 Директор Первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов в интервью РИА Новости заявил, что российская сторона направит повторные приглашения …


Три больших десантных корабля стали участниками комплексных учений в Черном море
Три больших десантных корабля стали участниками комплексных учений в Черном море

Экипажи больших десантных кораблей Черноморского флота «Азов», «Саратов» и «Новочеркасск» провели комплексные учения с выполнением артиллерийских стрельб, погрузкой и высадкой …


В обсерваторах Крыма находятся 805 человек
В обсерваторах Крыма находятся 805 человек

За сутки в обсерваторы Крыма были помещены 65 человек, 27 из них это гости республики, которых направили в изоляцию из …


В Крыму на мопеде перевернулись два человека
В Крыму на мопеде перевернулись два человека

Вечером 27 мая в селе Каменоломня Сакского районе произошло ДТП, которое спровоцировала девушка на мопеде «Хонда Дио». Как сообщила пресс-служба …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты