У жительницы Крыма выманили 22 тысячи рублей по телефону

12 июня 2020     11
У жительницы Крыма выманили 22 тысячи рублей по телефону

Злоумышленник представился прокурором и предложил женщине выплату компенсации за некачественный товар, приобретенный ею три года назад.

47-летняя крымчанка в 2017 году приобрела средство для похудения в Москве, которое благополучно использовала. Но спустя три года женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником прокуратуры и сообщил о том, что купленный ей продукт был некачественным. В настоящее время продавцы привлечены к ответственности по закону, а всем пострадавшим от «мошенников» Центробанком выплачивается компенсация в размере 450 тысяч рублей. После к разговору подключилась «сотрудница банка», которая заявила, что компенсация уже одобрена, но, для того, чтобы ее получить, нужно перевести 22 тысячи рублей, сообщает МИЦ «Известия».

Пострадавшая выполнила указания злоумышленников и отправила деньги неизвестным. После того, как обещанная компенсация ей не пришла, женщина обратилась в полицию.

Источник: Вести.Севастополь

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У жительницы Крыма выманили 22 тысячи рублей по телефону
У жительницы Крыма выманили 22 тысячи рублей по телефону

Злоумышленник представился прокурором и предложил женщине выплату компенсации за некачественный товар, приобретенный ею три года назад. 47-летняя крымчанка в 2017 …



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