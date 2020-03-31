Участнику ДТП на Ялтинской трассе понадобилась помощь спасателей

31 марта 2020     13
Участнику ДТП на Ялтинской трассе понадобилась помощь спасателей

На трассе «Ялта-Севастополь» в районе п. Виноградное столкнулись легковой автомобиль «Peugeot-206» и «Газель». Пассажир легковушки оказался заблокированным в салоне, сообщила сегодня пресс-служба МЧС Республики Крым.

Сообщение о ДТП поступило в МЧС Республики Крым в понедельник в 14:44. К месту происшествия выехали сотрудники 9 пожарно-спасательной части 2 пожарно-спасательного отряда г. Ялты, ГИБДД и скорой помощи.

Пожарные отключили аккумуляторные батареи автомобилей во избежание взрыва и с помощью специнструмента извлекли из салона «Peugeot-206» пострадавшего. Они передали его врачам скорой помощи. Пассажир был доставлен в приёмный покой центральной городской больницы  Ялты.

Служба информации «Вести – Севастополь»

   

Источник: Вести.Севастополь

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