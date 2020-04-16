Учебный год в Севастополе завершится 20 мая

Из-за пандемии коронавируса, учебный год в севастопольских школах будет завершён досрочно – 20 мая.

Учащиеся 1-8 класса будут аттестованы по ряду дисциплин, таких как музыка, ОБЖ, родной язык по результатам первых трёх учебных четвертей до 24 апреля 2020 года.

Оценки по всем предметам, кроме русского языка и математики, девятиклассникам выставят также до 24 апреля. Ученикам 11 классов по дисциплинам, не выбранным для итоговой аттестации, отметки выставят по результатам промежуточный и годовых аттестаций за 10 и 11 классы.

Освоить не пройдённую часть программы и провести общероссийские экзамены планируется в начале 2020-2021 учебного года. Соответствующий приказ накануне подписала директор департамента образования Севастополя Елена Богомолова.

Источник: Вести.Севастополь