Удалось найти всех крымчан, отдыхавших на лайнере «Белиссима» в ОАЭ

15 жителей Крыма отдыхали в марте на лайнере «MSC Bellissima» в Арабских Эмиратах. Таковы данные эпидрасследования, проведенного Роспотребнадзором совместно с МВД.

Отдыхавших через средства массовой информации власти республики просили откликнуться и сообщить о себе.

Первые данные о заболевших крымчанах, которые путешествовали на лайнере, поступили 27 марта – это все семейные очаги инфекции.

«Все лица установлены, все лабораторно обследованы. Из 15 человек двое не соблюдали режим самоизоляции», – сообщила сегодня на заседании оперативного штаба руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Сейчас устанавливаются все контакты двух человек, проигнорировавших режим самоизоляции. За минувшие сутки у 180 человек были взяты анализы на коронавирус. В первую очередь обследуют тех, кто вернулся из-за рубежа, потом членов их семей и тех, с кем они контактировали в дороге или уже в Крыму.

По данным на утро 29 марта в Крыму зафиксировано 15 случаев заражения коронавирусом. Еще пять зараженных выявлено в Севастополе. У многих болезнь протекает пока бессимптомно.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото cruisegid.ru

Источник: Вести.Севастополь