Украина откроет границу с Крымом 15 июня

12 июня 2020     14
Украина откроет границу с Крымом 15 июня

Украина с 15 июня возобновляет работу пунктов пропуска на границе с Крымом. Правила въезда из Крыма изменены. 

Три контрольно-пропускных пункта на границе возобновят работу. Пересекать границу теперь можно будет без ограничений, но с учетом соблюдения санитарных норм. На КПП «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплынка» проверят у въезжающих граждан средства индивидуальной защиты и температуру. Ранее работа пунктов пропуска была прекращена во время пандемии, с целью предотвращения распространения коронавируса. Об этом говорится на официальной странице в Facebook «Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий».

К Крыму для граждан прибывающих из-за границы, в том числе и с территории Украины действуют ограничения. Они оправляются на обсервацию на две недели. Ранее заместитель руководителя Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Роман Проскурнин пояснил, что подобное решение было принято для обеспечения безопасности жителей полуострова. Поскольку при тестировании лиц, которые приезжают с территории Украины, высокая степень заболеваемости коронавирусом их отправляют в обсерватор.

Служба информации «Вести.Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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