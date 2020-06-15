Украинец пытался попасть в Крым в обход пунктов пропуска

В районе Перекопа пограничники задержали мужчину 1987 года рождения, у которого был при себе разорванный на две части паспорт гражданина Украины.

На территории соседнего государства, гражданин беспрепятственно обошёл посты. Пограничникам он объяснил, что паспорт испортил его бывший работодатель, а в Крым мужчина отправился в поисках новой работы и высокой зарплаты. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело, он заключён под стражу, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по РК.

Источник: Вести.Севастополь