Украинец с порванным паспортом пытался незаконно попасть в Крым

15 июня 2020     19
Украинец с порванным паспортом пытался незаконно попасть в Крым

В районе Перекопа пограничники задержали мужчину 1987 года рождения, у которого был при себе разорванный на две части паспорт гражданина Украины.

На территории соседнего государства, гражданин беспрепятственно обошёл посты. Пограничникам он объяснил, что паспорт испортил его бывший работодатель, а в Крым мужчина отправился в поисках новой работы и высокой зарплаты. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело, он заключён под стражу, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по РК.

Источник: Вести.Севастополь

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