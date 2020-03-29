Установлен весь круг контактов 15-го заболевшего в Крыму

29 марта 2020     11
Установлен весь круг контактов 15-го заболевшего в Крыму

В рамках эпидрасследования установили весь круг людей, с которыми общался новый заболевший человек и тот, кто его заразил. Как рассказала сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская: житель полуострова, вернувшийся из-за рубежа и не соблюдавший режим самоизоляции, заразил человека, к которому пришел на осмотр.  

Были установлены еще 78 человек, с которыми они общались. Все близкие контакты помещены в отделения инфекционных больниц, двое в обсерватор, еще 17 человек отстранены от работы и должны соблюдать режим самоизоляции.

Сергей Аксенов требует от МВД завести уголовное дело на человека, который скрыл факт пребывания за рубежом, не ограничил добровольно свободу своих действий и в итоге заразил человека.

Также сегодня на заседании предупредили: все, кто не будет соблюдать режим самоизоляции, будут принудительно отправлены в обсерватор. 

По данным на утро 29 марта, в Крыму зафиксировано 15 случаев заражения COVID-19.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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