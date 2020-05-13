Установлена личность краснофлотца, погибшего в селе Поворотное

Севастопольские поисковики выяснили имя краснофлотца, который погиб в годы Великой Отечественной войны, защищая высоту в селе Поворотное. По документам – он захоронен в братской могиле. Но останки обнаружили в другом месте. Пытаясь выяснить биографию бойца, поисковики случайно обнаружили его родственников.

Находка показалась поисковикам невероятной. Те, кто погиб здесь, на высоте 104,5 в селе Поворотное в начале мая 1944 года отвлекали внимание фашистов от штурма Красной армией Сапун-горы.

Поисковики обнаружили останки пятерых бойцов. Четверо – без единого намёка на имена. Только с последним повезло – под ним находилась сумка.

«С ним ещё были найдены небольшое увеличительное стекло, карандаш, ножницы, остатки индивидуальных бинтов, что подтверждает, что он был санинструктором», – говорит командир поискового отряда “Бельбек” объединения поисковых отрядов “Долг” Дмитрий Гвозденко.

Почему награды он нёс не на груди, осталось тайной, но факт – чёрным копателям они не достались. После многодневных поисков архивисты назвали имя. 33-летний Лука Тимофеевич Кочергин из села Кресты Ростовской области, санитар. Орден Красной звезды и медаль “За боевые заслуги” вручили за то, что он вынес с поля боя почти 70 раненых вместе с оружием. Должен был получить Орден Славы 3-й степени. Но не успел.

Чтобы помочь найти Луку Кочергина, в библиотеке села Фруктовое достали одну из своих самых ценных книг – Книгу памяти. В ней собрали более 16,5 тысяч фамилий. И в разделе “Братское кладбище 2-й гвардейской армии” фамилия Кочергин встречается только один раз. По документам – захоронен, на деле – найден в окопе. Мемориал в Поворотном, казалось, мало что мог рассказать. Остался самый сложный этап – найти родственников. В то утро маршрут прогулки по селу Поворотное привёл Анну Ломакину с дочерьми к Братскому кладбищу 2-й гвардейской армии. Там среди мемориальных досок девушку ждала неожиданная находка.

«И вот в один из моментов я увидела, что фамилия – та, того бойца, которого искали!, – вспоминает житель села Поворотное Анна Ломакина. – Мемориальных табличек здесь довольно-таки много. Но мне кажется, что номер телефона принадлежал именно этой табличке».

Номера оставила семья, которая уже отчаялась найти след деда. Они знали, что в братской могиле тела никогда не было, но всё равно надеялись. Внучка Валентина Чернухина видит в этом провидение – звонок из Севастополя полжизни ждал брат Луки Кочергина – Михаил.

«В этом году его уже не стало. Умер на 98-м году жизни, – говорит внучка Луки Кочергина Валентина Чернухина. – Я как бы очень гордилась – что мы нашли, что мы поставили там плиты, что мы теперь эту могилу посещаем. Но в то же время что-то подсказывало – чувство какое-то, сердце, душа – что это не окончено у нас. А вот как позвонили – до того легко стало на душе!».

Табличек оказалось две – краснофлотца искали сразу две ветви родни. У Луки Кочергина оказалась большая семья – две сестры, четверо детей и внуков. Нашлись фото и письма, где он обещает отправить награды домой. Захоронят останки бойца в Севастополе. На церемонию семья пообещала приехать в полном составе.

Евгения Квашнина, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь