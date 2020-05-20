В 2020 году в Нахимовское ВМУ планируется принять 100 детей

Продолжается приём документов на поступление в филиал Нахимовского военно-морского училища в Севастополе.

В 2020 году в 5 класс филиала Нахимовского военно-морского училища планируется набрать 100 детей, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Из-за пандемии коронавируса, личные дела кандидатов на поступление принимают по почте и в электронном виде. Решение об окончании приёма документов и проведении вступительных испытаний будет принято по эпидемической обстановке.

Требования к кандидатам и новости о приёмной кампании можно найти на сайте училища sevnvmu.mil.ru.

Источник: Вести.Севастополь