В 2020 году в Нахимовское ВМУ планируется принять 100 детей

20 мая 2020     12
В 2020 году в Нахимовское ВМУ планируется принять 100 детей

Продолжается приём документов на поступление в филиал Нахимовского военно-морского училища в Севастополе.

В 2020 году в 5 класс филиала Нахимовского военно-морского училища планируется набрать 100 детей, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Из-за пандемии коронавируса, личные дела кандидатов на поступление принимают по почте и в электронном виде. Решение об окончании приёма документов и проведении вступительных испытаний будет принято по эпидемической обстановке.

Требования к кандидатам и новости о приёмной кампании можно найти на сайте училища sevnvmu.mil.ru.

Источник: Вести.Севастополь

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