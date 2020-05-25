В 48 квартирах в Гагаринском районе до сих пор нет газа

Такая задержка в восстановлении газоснабжения связана с тем, что газовикам не удалось пропасть в квартиры и проверить исправность газового оборудования или были не герметичны стояки. Во время опрессовки трубы было зафиксировано падение давления.

Об этом сообщил сегодня на аппаратном совещании в правительстве заместитель губернатора города Владимир Базаров. Работа по поиску собственников ведётся. Все остальные потребители газа были подключены в течение прошлой недели.

Из-за того, что газ перезапустили по новой трубе, были отключены от газоснабжения 38 тысяч квартир и 2 700 частных домов.

Адреса домов, в которых есть проблемы с пуском газа, можно найти на сайте ПАО «Севастопольгаз».

Источник: Вести.Севастополь