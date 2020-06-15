В аэропорту Симферополь проведут фестиваль уличного кино

15 июня 2020     9
В аэропорту Симферополь проведут фестиваль уличного кино

На привокзальной площади крымского аэропорта пройдет неделя уличного кино «VoteTo Film».   

На территории привокзальной площади аэропорта специально для фестиваля появится автокинотеатр на 200 машин. Он откроется 15 июня и будет работать с 21:00 до 24:00. На протяжении недели зрителям покажут короткометражные авторские кинокартины российских режиссеров. Для определения победителя проведут голосование. Зрители светом фар выберут лучший фильм.

Победитель зрительского голосования получит сертификат на покупку оборудования для съемки, сообщает пресс-служба аэропорта. Как поясняют организаторы кинофестиваля, подобный формат мероприятия выбран не случайно. Он обусловлен мерами профилактики COVID-19 зрители будут смотреть кино в полной безопасности. В дни проведения фестиваля проезд в автокинотеатр на парковке будет бесплатным.

Руководитель группы проектов «EXTREME Крым» Константин Выдыш рассказал о том, что второй этап кинофестивали состоится в августе на Тарханкуте.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В аэропорту Симферополь проведут фестиваль уличного кино
В аэропорту Симферополь проведут фестиваль уличного кино

На привокзальной площади крымского аэропорта пройдет неделя уличного кино «VoteTo Film».    На территории привокзальной площади аэропорта специально для фестиваля …


В выборах на пост губернатора Севастополя планируют участвовать семь кандидатов
В выборах на пост губернатора Севастополя планируют участвовать семь кандидатов

Севизбирком сейчас проводит заседания практически каждый день. Накануне члены комиссии утвердили образец подписного листа для кандидатов в губернаторы Севастополя. Теперь …


Туристический информационный центр Севастополя возобновляет работу
Туристический информационный центр Севастополя возобновляет работу

Последние два месяца специалисты консультировали онлайн, теперь центр переходит на привычный режим работы. Пока жители полуострова, а с 1 июля …


В Севастополе введут в эксплуатацию два плавучих дока
В Севастополе введут в эксплуатацию два плавучих дока

13 судоремонтный завод начал первую операцию в самом большом на Черноморском флоте доке ПД-30. Его передали предприятию в ноябре в …


Севастопольские волонтеры приняли участие в донорской акции
Севастопольские волонтеры приняли участие в донорской акции

В Севастополе завершилась всероссийская донорская неделя. Акция была приурочена ко всемирному Дню донора. В финале марафона к нему присоединились более …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты