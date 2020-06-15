В аэропорту Симферополь проведут фестиваль уличного кино

На привокзальной площади крымского аэропорта пройдет неделя уличного кино «VoteTo Film».

На территории привокзальной площади аэропорта специально для фестиваля появится автокинотеатр на 200 машин. Он откроется 15 июня и будет работать с 21:00 до 24:00. На протяжении недели зрителям покажут короткометражные авторские кинокартины российских режиссеров. Для определения победителя проведут голосование. Зрители светом фар выберут лучший фильм.

Победитель зрительского голосования получит сертификат на покупку оборудования для съемки, сообщает пресс-служба аэропорта. Как поясняют организаторы кинофестиваля, подобный формат мероприятия выбран не случайно. Он обусловлен мерами профилактики COVID-19 зрители будут смотреть кино в полной безопасности. В дни проведения фестиваля проезд в автокинотеатр на парковке будет бесплатным.

Руководитель группы проектов «EXTREME Крым» Константин Выдыш рассказал о том, что второй этап кинофестивали состоится в августе на Тарханкуте.

Источник: Вести.Севастополь