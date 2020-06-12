В аэропорту Симферополя появится 20-метровый портрет Айвазовского

Масштабный арт-объект от проекта «Таврида» разместится в воздушной гавани Крыма. В День России художники приступили к росписи полотна с портретом Ивана Айвазовского.

Холст размером 20 квадратных метров разместится в зале прилета на втором этаже международного аэропорта Симферополь. При создании портрета будут использоваться специфические технологии, включающие работу аэрографом и баллоном, и несколько видов краски. Общий стиль рисунка будет сочетаться с цветами брендбука аэропорта и выполнен в стиле граффити.

Авторы проекта Александр Милицин и команда Desarte365 начали работу над портретом, после окончания его самолетом доставят в столицу Республики Крым, сообщает пресс-служба Центра развития культурных инициатив.

«Мы хотели отойти от типичных визуальных ассоциаций с Айвазовским, поэтому сделали все изображение полигональным. К тому же так оно будет лучше считываться гостями аэропорта», – рассказала Ася Баскаева, куратор стрит-арт-проекта, эксперт арт-кластера «Таврида».

Источник: Вести.Севастополь