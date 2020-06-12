В аэропорту Симферополя появится портрет Айвазовского

12 июня 2020     8
В аэропорту Симферополя появится портрет Айвазовского

Масштабный арт-объект от проекта «Таврида» разместится в воздушной гавани Крыма. В День России художники приступили к росписи полотна с портретом Ивана Айвазовского.

Холст размером 20 квадратных метров разместится в зане прилета на втором этаже аэропорта. При создании портрета будут использоваться специфические технологии, включающие работу аэрографом и баллоном, и несколько видов краски. Общий стиль рисунка будет сочетаться с цветами брендбука аэропорта и выполнен в стиле граффити.

Авторы проекта Александр Милицин и команда Desarte365 начали работу над портретом, после окончания его самолетом доставят в столицу Республики Крым, сообщает пресс-служба Центра развития культурных инициатив.

«Мы хотели отойти от типичных визуальных ассоциаций с Айвазовским, поэтому сделали все изображение полигональным. К тому же так оно будет лучше считываться гостями аэропорта», – рассказала Ася Баскаева, куратор стрит-арт-проекта, эксперт арт-кластера «Таврида».

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе впервые в СССР начали тренировать дельфинов-антидиверсантов
В Севастополе впервые в СССР начали тренировать дельфинов-антидиверсантов

В Севастополе впервые в Советском Союзе был создан военный океанариум, где тренировали дельфинов для охраны бухты от подводных диверсантов. Животных …


На пляже в Севастополе нашли ещё 7 снарядов
На пляже в Севастополе нашли ещё 7 снарядов

При обследовании дна в районе дикого пляжа в Каче, было обнаружено и обезврежено ещё семь артиллерийских снарядов времён Великой Отечественной …


В аэропорту Симферополя появится портрет Айвазовского
В аэропорту Симферополя появится портрет Айвазовского

Масштабный арт-объект от проекта «Таврида» разместится в воздушной гавани Крыма. В День России художники приступили к росписи полотна с портретом …


Модный журнал показал голую грудь самой перспективной российской модели
Модный журнал показал голую грудь самой перспективной российской модели

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, приняла участие в …


Выявлен новый способ обмана россиян
Выявлен новый способ обмана россиян

В России выявили новый способ телефонного мошенничества. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, граждан обманывают злоумышленники, выдающие себя за сотрудников прокуратуры. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты