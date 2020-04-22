В Алуште девушка похитила из магазина систему виртуальной реальности

25-летняя жительница Алушты похитила из магазина компьютерной техники систему виртуальной реальности и комплект из двух контроллеров. План кражи родился у девушки внезапно.

Как впоследствии она рассказала сотрудникам уголовного розыска, она стояла в очереди на кассе, чтобы оплатить выбранный ей товар, как заприметила на кассе пакет с изделиями известного бренда. В тот момент она еще не понимала, что конкретно лежит в коробке.

Оплатив свою покупку, девушка воспользовалась моментом, когда продавец отвлекся на следующего покупателя, и похитила пакет. Там она обнаружила систему виртуальной реальности и комплект из двух контроллеров на сумму 26 тысяч рублей.

Полицейские задержали девушку при попытке продать похищенное имущество. Его изъяли и вернули в магазин. А на жительницу Алушты завели уголовное дело.

Источник: Вести.Севастополь