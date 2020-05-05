В Алуште хотят перекрыть для приезжих доступ в город

5 мая 2020     13
В Алуште хотят перекрыть для приезжих доступ в город

Глава администрации Алушты Галина Огнёва попросила руководство МВД усилить количество нарядов ДПС на въездах в город и приморские посёлки и не пропускать людей, у которых нет алуштинской прописки или договора долгосрочной аренды жилья.

На своей странице в Фейсбуке она сообщила, что обратится к республиканскому штабу, чтобы были приняты меры, позволяющие снизить количество приезжающих из других городов.

Огнева рассказала, что с момента введения режима самоизоляции сотрудники МВД составили и передали в суд уже 175 административных протоколов на людей, которые отдыхали на пляжах сёл Солнечногорское и Малореченское. В основном это были жители Симферополя и Евпатории.

По словам Огнёвой, в Алуште сейчас очень много приезжих, которые просто на день выбираются к морю, гуляют и нарушают режим самоизоляции.

Источник: Вести.Севастополь

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