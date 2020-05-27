В Алуште инспекторы ДПС остановили машину с амфетамином

Сотрудники ГИБДД остановили в Алуште автомобиль для проверки документов. При виде полицейских водитель и пассажир заметно занервничали, тогда инспекторы решили осмотреть их и машину.

При личном досмотре пассажира инспекторы обнаружили у него пакетик с порошкообразным веществом. Потом уже экспертиза подтвердила, что это психотропное вещество амфетамин.

У инспекторов возникло подозрение, что водитель автомобиля может находиться под наркотическим опьянением. Ему предложили пройти процедуру медосвидетельствования, на что он ответил отказом. На него был составлен административный протокол, а на 25-летнего пассажира возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение психотропных веществ в крупном размере, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Источник: Вести.Севастополь