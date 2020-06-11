В Алуште разместили поздравительный баннер с ошибкой в слове «Россия»

Поздравление с ошибкой было размещено на фасаде Дома творчества «Подмосковье».

На написание слова «Россия» с одной буквой «с» обратили внимание алуштинцы. Они начали активно делиться фотографией баннера и обсуждать её в социальных сетях.

«Баннер провисел буквально 10-15 минут, не более получаса точно. Как только мы увидели, дали команду его снять», – приводит Крыминформ слова главы администрации Алушты Галины Огневой.

Она уточнила, что через три часа баннер был заменён, а заместителю главы администрации за ошибку объявлен выговор.

Источник: Вести.Севастополь