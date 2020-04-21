В Алуште сотрудники ГИБДД в результате погони задержали пьяного водителя

Внимание стражей порядка, дежуривших в ночное время, привлёк автомобиль, который хаотично двигался по автодороге.

<!-- -->

Сотрудники патрульно-постовой службы включили проблесковые маячки на автомобиле и по громкоговорителю потребовали, чтобы водитель остановился. Нарушитель игнорировал многократные требования, и патрульные начали его преследование. В результате водитель заехал в тупик в одном из дворов и был задержан полицейскими. Освидетельствование показало 0,338 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе.

Выписаны два административных протокола, транспортное средство отправлено на штрафстоянку, сообщает пресс-служба МВД по РК. Водителю может грозить лишение прав на срок до двух лет и штраф.

Источник: Вести.Севастополь