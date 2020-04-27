В апреле отменены поезда сообщением Петербург- Севастополь

Завтра 28 апреля не отправится поезд “Таврия” из Севастополя в Петербург. В железнодорожной компании «Гранд Сервис Экспресс» приняли решение отменить четыре последних рейса, запланированных на апрель. Это связано с угрозой распространения коронавируса и тем, что люди начали массово сдавать заранее купленные билеты.

Хотя в течение всего месяца до этого поезда в Крым ходили четко по расписанию. Вагоны обрабатывались дезинфицирующими средствами, у пассажиров измеряли температуру, а на железнодорожном вокзале Севастополя всем прибывшим вручали анкеты и постановления о самоизоляции на 14 дней.

Также были отменены рейсы с отправлением из Петербурга 24 и 26 апреля и отправлением из Севастополя 26 и 28 апреля. Будет ли изменено расписание поездов в мае, в компании пока не уточняют, сообщает ForPost.

Сбор в 210 рублей 60 копеек за возврат билетов железнодорожные компании отменили, поэтому пассажирам, желающим сдать билеты, их стоимость вернут в полном объеме.

Источник: Вести.Севастополь