В апреле ветераны Севастополя получат единовременную выплату ко Дню Победы

27 марта 2020     6
В апреле ветераны Севастополя получат единовременную выплату ко Дню Победы

В Севастополе единовременную выплату ко Дню Победы ветераны ВОВ и дети войны получат в апреле.

В Севастополе, единовременные выплаты к 75-летию Победы, ветеранам и приравненным к ним лицам будут выплачены в срок. Об этом заявил глава города на заседании правительства Севастополя. К 9 мая более девяти тысяч ветеранов Города-Героя получат обещанные деньги. Кроме этого, будут обеспечены меры поддержки гражданам, которым на момент окончания Великой Отечественной войны было менее 18 лет. На эти выплаты уже заложены средства в размере более 23 миллионов рублей.

Правительством города будут предусмотрена адресная доставка денежных средств по месту проживания. Граждане смогут получить положенные выплаты, не выходя из дома. 

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что на время введения режима повышенной готовности необходимо также избавить людей и от посещения учреждений для подтверждения права на получение социальных пособий,  В целях противодействия угрозе распространения коронавируса, все социальные меры поддержки для льготных категорий граждан в течение полугода будут продлеваться автоматически.  

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе ждут наплыва туристов из-за длинных выходных
В Севастополе ждут наплыва туристов из-за длинных выходных

На заседании правительства Севастополя врио губернатора Михаил Развожаев предположил, что в неделю, объявленную нерабочей, в город приедет большое число туристов. …


В апреле ветераны Севастополя получат единовременную выплату ко Дню Победы
В апреле ветераны Севастополя получат единовременную выплату ко Дню Победы

В Севастополе единовременную выплату ко Дню Победы ветераны ВОВ и дети войны получат в апреле. В Севастополе, единовременные выплаты к 75-летию …


В Севастополе создан центр помощи Италии
В Севастополе создан центр помощи Италии

В состав центра помощи Италии  вошли несколько общественных организаций и предприятий Севастополя. Россия для борьбы с вирусом отправила на Апеннины …


Вести Севастополь 26.03.2020
Вести Севастополь 26.03.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – В Севастополе начали оказывать помощь тем, кто находится в зоне риска из-за коронавируса. Как отличить волонтёров …


ВМФ России пополнит новейший корвет «Ретивый» для патрулирования прибрежных вод
ВМФ России пополнит новейший корвет «Ретивый» для патрулирования прибрежных вод

Итоги недели на четырех флотах России Главные темы рубрики: – Специалисты полка радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты