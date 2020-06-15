В армейском корпусе Черноморского флота начались боевые стрельбы

Военнослужащие отрабатывают ведение боя в составе отделений при обороне, наступлении и на марше из автоматов, пулемётов, гранатомётов и вооружения БТР. Половину учебного времени стрельбы проводятся в противогазах и общевойсковых защитных комплектах. Завершатся стрельбы соревнованиями, в которых определят лучшее отделение, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Личный состав соединения береговой обороны Черноморского флота приступил к боевым стрельбам в составе отделений.

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