В армейском корпусе Черноморского флота начались боевые стрельбы

Личный состав соединения береговой обороны Черноморского флота приступил к боевым стрельбам в составе отделений.
Военнослужащие отрабатывают ведение боя в составе отделений при обороне, наступлении и на марше из автоматов, пулемётов, гранатомётов и вооружения БТР. Половину учебного времени стрельбы проводятся в противогазах и общевойсковых защитных комплектах. Завершатся стрельбы соревнованиями, в которых определят лучшее отделение, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
Источник: Вести.Севастополь