В ателье Севастополя начали шить защитные маски бесплатно

Мастерская по пошиву масок. В Севастополе в одном из ателье начали изготавливать эти средства защиты БЕСПЛАТНО. От заказчиков нужны лишь материалы. Трудятся швеи на дому и за несколько дней сшили более 400 штук.

В городских аптеках масок нет, озвучивает данные мониторинга Виктория Кашлякова. Между тем более 150 волонтёров ежедневно доставляют продуктовые наборы пенсионерам, и маски им нужны.

«Маски уйдут в волонтерский штаб “Мы вместе”, который работает и помогает пожилым людям. И все наши волонтеры, которые будут выходить к бабушкам, будут в масках», – говорит координатор волонтёрского штаба “Мы вместе” Виктория Кашлякова.

Идея шить людям маски бесплатно появилась у владельцев одного городского ателье. Единственное – людей просили принести свой материал. Личные запасы предпринимателей закончились быстро, а магазины ткани закрылись.

«Приходилось уже дальше выдумывать, как резиночки какие откуда доставать. Даже было такое, что обратились в рыболовный магазин и взяли резинки рыболовные», – рассказал предприниматель Олег Шагако.

За несколько дней 5 сотрудниц пошили 400 масок. Девушки работают обычно на дому, но для нашей съемочной группы сделали исключение.

В ателье подсчитали: в среднем на производство одной многоразовой маски с раскроем ткани швея тратит 15 минут. Это 4 в час. И даже если работать 8 часов без перерыва, получится не больше 30. В условиях дефицита этих защитных средств легче и проще сделать маску самим.

Вариантов сделать маски своими руками десятки. Марля, шарф, косынки. Из ткани – лучше хлопок, советует Ирина Берзина. И просит: если вы умеете шить, смастерите маску близким.

«С припусками это обычный печатный А4. Складывается вдвойне. Защипы, и вот идея интересная, сейчас же вариантов много – оставляется кармашек, в который можно вкладывать что-то», – показывает предприниматель Ирина Берзина.

Вкладывать в кармашек можно обыкновенные салфетки или ткань. Это дополнительная защита. Их тоже нужно менять каждые несколько часов. А сами маски стирать и пропаривать утюгом.

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Оксана Колесникова, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь