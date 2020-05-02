В Бахчисарайском районе перезапустили движение на шестом этапе трассы «Таврида»

2 мая 2020     10
В Бахчисарайском районе перезапустили движение на шестом этапе трассы «Таврида»

Водителям теперь не нужно будет выезжать на «Тавриду» по зигзагу, делая большую петлю: машины поехали по одному из съездов транспортной развязки Новопавловка – Скалистое – Глубокий яр.

Она находится на шестом – одном из самых сложных – этапов трассы. Общая протяженность участка – 29 км, а движение было перезапущено в районе Севастьяновки Бахчисарайского района.

Как сообщает пресс-служба компании «ВАД», работы на шестом этапе осложнялись необходимостью перекладки большого количества коммуникаций и решения земельных вопросов. Сейчас участок трассы там готов на 72%.

Строители перевели движение, чтобы подготовить основания под укладку асфальтобетона, сделать гидроизоляцию мостов под асфальт и построить надземные пешеходные переходы. Также вдоль дорожного полотна устанавливаются ограждения и укрепляются обочины – от качества выполнения этих работ зависит безопасность движения.

Общая готовность всей федеральной трассы от Керчи до Севастополя составляет 87%.

Видео АО “ВАД”

Источник: Вести.Севастополь

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