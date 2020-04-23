В Балаклаве начаты работы по уборке мусора в Псилерахском карьере

Балаклавское рудоуправление совместно с департаментом городского хозяйства Севастополя провели уборку бытового мусора на производственном участке в районе Псилерахского карьера.
Ранее доступ к этой территории рудоуправления был блокирован представителями иногородней частной охранной структуры, сообщает пресс-центр Балаклавского РУ. Благодаря участию департамента городского хозяйства Севастополя в настоящее время в карьере уборка мусора, как и производственная деятельность предприятия восстановлена в полном объеме.
«Теперь, благодаря по-настоящему государственной позиции руководителя Департамента городского хозяйства города Севастополя Евгения Горлова, наше предприятие сможет не только содержать в чистоте всю территорию предприятия, но и полностью выполнять задачи регулярной поставки стройматериалов на социальные объекты Севастополя”, – подчеркнул руководитель АО “Балаклавское РУ” Владислав Шмельков.
Источник: Вести.Севастополь