В Балаклаве начаты работы по уборке мусора в Псилерахском карьере

«Теперь, благодаря по-настоящему государственной позиции руководителя Департамента городского хозяйства города Севастополя Евгения Горлова, наше предприятие сможет не только содержать в чистоте всю территорию предприятия, но и полностью выполнять задачи регулярной поставки стройматериалов на социальные объекты Севастополя”, – подчеркнул руководитель АО “Балаклавское РУ” Владислав Шмельков.

Ранее доступ к этой территории рудоуправления был блокирован представителями иногородней частной охранной структуры, сообщает пресс-центр Балаклавского РУ. Благодаря участию департамента городского хозяйства Севастополя в настоящее время в карьере уборка мусора, как и производственная деятельность предприятия восстановлена в полном объеме.

Балаклавское рудоуправление совместно с департаментом городского хозяйства Севастополя провели уборку бытового мусора на производственном участке в районе Псилерахского карьера.

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