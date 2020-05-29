В Балаклаве построят канализационный коллектор

В Балаклаве в ближайшее время начнётся строительство канализационной насосной станции и напорного коллектора к жилым домам по улицам Благодатная и Мускатная.

Об этом сообщил глава Департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

«Данные мероприятия позволят улучшить коммунальную инфраструктуру. Тем более там выгребные ямы, которые нарушают экологический фон и есть потребность реализовать эти проекты быстрее», – добавил Евгений Горлов.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев напомнил про необходимость выполнения подобных работ в районе улицы Гагарина. Вопрос об устройстве канализации на этой улице стоит с августа 2019 года.

Источник: Вести.Севастополь