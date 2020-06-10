В Балаклаве впервые за 40 лет сделали капремонт улицы Молодогвардейцев

В Балаклаве отремонтировали дорогу на улице Молодогвардейцев. Строительные работы начались в конце апреля.

В рамках национального проекта “Безопасные и качественные дороги” выполнена замена бордюров, фрезерование изношенного покрытия, укладка выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона. Протяженность отремонтированного участка – почти 700 метров. Сотрудники “Севавтодора” также нанесли разметку и установили дорожные знаки, которых раньше на проезжей части не было. Капитальный ремонт дороги сделали впервые за 40 лет. Его завершили по графику. Ход работ контролировали общественные активисты.

«Абсолютно адекватный подход и Автодора, и подрядчика. Возникал ряд вопросов у жителей, и они через нас передавали Автодору. По первому же нашему обращению выезжали представители Автодора, подрядчики исправляли замечания, подправляли некоторые моменты», – сказал руководитель общественного движения “Доброволец” Дмитрий Голиков.

В прошлом году сотрудники “Севавтодора” отремонтировали также участки дорог на улицах Новикова, Крестовского и Ракетной. В 2020 году планируется сделать еще 10. Большая часть из них также будет отремонтирована по просьбам жителей и общественных организаций.

Источник: Вести.Севастополь