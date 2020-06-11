В Балаклаве задержали мужчину, искавшего «закладку»

Злоумышленник, подозреваемый в хранении синтетических наркотиков задержан севастопольскими полицейскими.

Сотрудники патрульно-постовой службы МВД задержали мужчину по сообщению местного жителя, заметившего неподалеку от своего домовладения подозрительного незнакомца, искавшего что-то в кустах. Стражи застали мужчину с поличным, когда тот забирал «закладку», спрятанную в лесном массиве, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю. При досмотре у задержанного обнаружили сверток с белым веществом, которое, согласно заключению экспертизы, является мефедроном. Как сообщил молодой человек, он купил наркотики в сети интернет для личного использования. Ранее 29-летний севастополец неоднократно привлекался к административной ответственности.

За незаконное хранение психотропных веществ возбуждено уголовное дело. Подозреваемый может лишиться свободы на срок до трех лет.

Источник: Вести.Севастополь