В Балаклавском районе мужчина едва не подорвался на мине

5 мая 2020     12
В Балаклавском районе мужчина едва не подорвался на мине

В селе Штурмовое при земляных работах обнаружены две минометные мины времен Великой Отечественной войны.

В Балаклавском районе обнаружены две мины времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

На частном земельном участке в селе Штурмовое, при земельных работах были найдены две немецкие минометные мины калибра 82-мм. Хозяин участка, делая ямы под свайный фундамент, обнаружил боеприпас. Мужчина случайно срубил лопатой пластик на одном из снарядов, едва не задев взрыватель. Взрывотехники МЧС вывезли опасную находку для утилизации.

Источник: Вести.Севастополь

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