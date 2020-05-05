В Балаклавском районе мужчина едва не подорвался на мине

На частном земельном участке в селе Штурмовое, при земельных работах были найдены две немецкие минометные мины калибра 82-мм. Хозяин участка, делая ямы под свайный фундамент, обнаружил боеприпас. Мужчина случайно срубил лопатой пластик на одном из снарядов, едва не задев взрыватель. Взрывотехники МЧС вывезли опасную находку для утилизации.

В Балаклавском районе обнаружены две мины времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

В селе Штурмовое при земляных работах обнаружены две минометные мины времен Великой Отечественной войны.

В Балаклавском районе мужчина едва не подорвался на мине В селе Штурмовое при земляных работах обнаружены две минометные мины времен Великой Отечественной войны. В Балаклавском районе обнаружены две мины …



В Феодосии вандалы украли цветы на городской набережной Об этом сообщил на своей официальной странице в социальной сети Facebook глава администрации города Сергей Бовтуненко. В Феодосии неизвестные украли цветы, …



Разгадана тайна тунгусского метеорита Российские ученые разгадали тайну падения тунгусского метеорита в Сибири в 1908 году. О своей теории исследователи рассказали в цикле статей …



Трамп анонсировал заявление о происхождении коронавируса США через некоторое время весьма определенно сообщат о происхождении коронавируса. Заявление анонсировал президент Дональд Трамп, пишет Reuters. По его словам, …

