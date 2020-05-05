В Балаклавском районе мужчина едва не подорвался на мине

В селе Штурмовое при земляных работах обнаружены две минометные мины времен Великой Отечественной войны.
В Балаклавском районе обнаружены две мины времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.
На частном земельном участке в селе Штурмовое, при земельных работах были найдены две немецкие минометные мины калибра 82-мм. Хозяин участка, делая ямы под свайный фундамент, обнаружил боеприпас. Мужчина случайно срубил лопатой пластик на одном из снарядов, едва не задев взрыватель. Взрывотехники МЧС вывезли опасную находку для утилизации.
Источник: Вести.Севастополь