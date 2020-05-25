В Белогорском районе изменена схема движения по трассе «Таврида»

Изменена схема движения транспорта в районе посёлка Зуя. Это сделано для того, чтобы отремонтировать примыкающий к трассе участок улицы Речная и уложить дорожное покрытие на местном проезде.

Временно будет закрыт выезд из Зуи на трассу «Таврида» по улице Речная. Жители смогут попасть на дорогу через выезд из посёлка в сторону Крымской розы. Движение в сторону Симферополя по-прежнему возможно через Т-образный перекрёсток, сообщает пресс-служба АО «ВАД».

В полном объёме движение в районе Зуи будет открыто в сентябре 2020 года.

Источник: Вести.Севастополь