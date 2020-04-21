В будни севастопольцев в парках и на набережных становится меньше

В городе продолжают проверять соблюдение режима повышенной готовности горожанами.

Полиция и военнослужащие Черноморского флота сегодня в очередной раз патрулировали Парк Победы и набережную. В отличие от выходных, людей там не так много, но и не мало. Кто-то пользуется услугами закусочных, которые продают еду и напитки на вынос, кто-то гуляет с детьми.

Режим повышенной готовности продлён в Севастополе до 30 апреля. За минувшую неделю в городе выписано более 200 протоколов о нарушении режима повышенной готовности и зафиксировано более 100 случаев подделки бумажных пропусков. В Ялте за подделку таких документов уже возбуждено два уголовных дела.

Источник: Вести.Севастополь