В центре Севастополя десятки домов останутся без электричества

13 июня 2020     16
В центре Севастополя десятки домов останутся без электричества

Для проведения плановых работ 15 июня отключат электроснабжение нескольких десятков домов Севастополя.

С 08:00 до 17:00 света не будет по адресам:

улица Адмирала Октябрьского, 4Б, 6; Большая Морская, 28-36 (чет) и 42; улица Бутакова, 4; улица Одесская, 27, 27А, 27Б, 29; улица Очаковцев, 5-25 (нечет), 14, 21А, 22, 24, 25А, 26; ул. Сергея-Ценского, 20.

Об этом сообщается на сайте Севастопольэнерго. Кроме того, для проведения неотложного ремонта отключат с 08:30 до 12:00:

проспект Генерала Острякова, 99А, 121, 121А, 133; улица Генерала Хрюкина, 1А;

с 08:30 до 13:00:

улица Воронежская, 26; улица Черцова, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 30, 34, 54,56, 15/1, 1-15, 27, уч. 38, 64; улица Декабристов, 2, 4, 24А, 26-38, 26А, 31А, 36А; улица Восточная, 11А.

с 09:00 до 17:00:

улица Боцманская, 1, 2, 3, 5; Лоцманская, 1-5; улица Кряжева, 1-6; Серафимовича, 2-18 (чёт), 1-13 (нечет); улица Цимлянская, 1, 3, 4, 4А, 6, 8, 10, 14, 16, 71.

Источник: Вести.Севастополь

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