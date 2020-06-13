В центре Севастополя десятки домов останутся без электричества

с 09:00 до 17:00:

с 08:30 до 13:00:

Об этом сообщается на сайте Севастопольэнерго. Кроме того, для проведения неотложного ремонта отключат с 08:30 до 12:00:

С 08:00 до 17:00 света не будет по адресам:

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