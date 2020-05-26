В центре Севастополя иномарка не пропустила автобус и получила повреждения

Сегодня на перекрестке улиц Гоголя и 4-й Бастионной не смогли разъехаться автомобиль Volkswagen Polo и рейсовый автобус 2-го маршрута.

За рулем иномарки была женщина, которая собиралась повернуть с 4-й Бастионной налево, на улицу Гоголя, при этом она решила не пропускать автобус, ехавший к площади Ушакова.

Водитель автобуса, пытаясь избежать столкновения, даже выехал на встречную полосу, но этот маневр ему не помог. В итоге удар пришелся как раз на водительское место в иномарке, женщина-водитель не пострадала.

В начале мая автобус 2-го маршрута пострадал примерно на том же месте в похожей аварии. Тогда его не пропустило такси, поворачивавшее с 4-й Бастионной.

Источник: Вести.Севастополь