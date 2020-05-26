В центре Севастополя иномарка не пропустила автобус и получила повреждения

26 мая 2020     10
В центре Севастополя иномарка не пропустила автобус и получила повреждения

Сегодня на перекрестке улиц Гоголя и 4-й Бастионной не смогли разъехаться автомобиль Volkswagen Polo и рейсовый автобус 2-го маршрута.

За рулем иномарки была женщина, которая собиралась повернуть с 4-й Бастионной налево, на улицу Гоголя, при этом она решила не пропускать автобус, ехавший к площади Ушакова.

Водитель автобуса, пытаясь избежать столкновения, даже выехал на встречную полосу, но этот маневр ему не помог. В итоге удар пришелся как раз на водительское место в иномарке, женщина-водитель не пострадала.

В начале мая автобус 2-го маршрута пострадал примерно на том же месте в похожей аварии. Тогда его не пропустило такси, поворачивавшее с 4-й Бастионной. 

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Врач «президентской» больницы назвал отличия коронавируса от свиного гриппа
Врач «президентской» больницы назвал отличия коронавируса от свиного гриппа

По сравнению со свиным гриппом, ставшим причиной пандемии в 2009 году, коронавирус характеризуется более длительным инкубационным периодом и способностью долго …


Сторонники теории заговора атаковали сотовые вышки ради спасения от коронавируса
Сторонники теории заговора атаковали сотовые вышки ради спасения от коронавируса

В Великобритании за время режима самоизоляции было атаковано как минимум 90 сотовых вышек. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой …


Рогозин пообещал «сжатый кулак» партнерам «Роскосмоса»
Рогозин пообещал «сжатый кулак» партнерам «Роскосмоса»

«Роскосмос» намерен вести агрессивную борьбу со своими западными партнерами, заявил «Комсомольской правде» гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин. «Нам надо все собирать …


Под Судаком погиб подводный охотник
Под Судаком погиб подводный охотник

Вечером 25 мая оперативный дежурный МЧС принял сообщение, что в районе бухты Капсель под Судаком на мысе Алчак-Кая мужчине в …


В центре Севастополя иномарка не пропустила автобус и получила повреждения
В центре Севастополя иномарка не пропустила автобус и получила повреждения

Сегодня на перекрестке улиц Гоголя и 4-й Бастионной не смогли разъехаться автомобиль Volkswagen Polo и рейсовый автобус 2-го маршрута. За …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты