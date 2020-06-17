В центре Севастополя ограничили остановку и стоянку транспортных средств

На время проведения репетиции Парада Победы в Севастополе 18, 20 и 22 июня ограничат движение транспорта. На площади Нахимова стоянка транспортных средств будет запрещена с 20:00 до 06:00 с 17 до 25 июня.

С 20:00 17 июня до 23:59 18 июня и с 20:00 до 13:00 19 и 21 июня на улице Ленина, проспекте Нахимова и площади Лазарева, на участке улицы Генерала Петрова от площади Лазарева до пересечения с Новороссийской, а также на участке улицы Пушкина от пересечения с улицей Василия Кучера до дома № 16 по Пушкина остановка и стоянка транспортных средств запрещена. Ограничения не распространяются на транспорт экстренных спецслужб, технической группы и участников мероприятий.

Движение ограничат для всех видов транспортных средств на участке улицы Ленина от Василия Кучера до площади Нахимова, на проспекте Нахимова до площади Лазарева, на участке улицы Генерала Петрова от Лазарева до пересечения с Новороссийской 18 июня с 16:00 до 23:59 часов и с 07:00 13:00 20 и 22 июня.

Временное ограничение для транспорта, за исключением общественного, будет действовать на участке площадь Ушакова – улица Ленина – проспект Нахимова – площадь Лазарева – улица Маяковского и на участке улицы Генерала Петрова от площади Лазарева до пересечения с Новороссийской, а также на участке улицы Одесская от пересечения с Генерала Петрова до пересечения с улицей Патриса Лумумбы.

по ул. Троллейбусный спуск, ул. Портовая 18.06.2020 с 15:00 часов до 23:59 часов, 20.06.2020, 22.06.2020 с 05:00 до 13:00.

По улице Советская от пересечения с Воронина до улицы Ленина изменится направление одностороннего движения с 15:00 до 23:59 18 июня и с 05:00 до 13:00 20 и 22 июня.

Как сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, в центре города будут работать эвакуаторы.

Источник: Вести.Севастополь