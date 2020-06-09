В центре Севастополя отрыли новый общественный туалет

Новый бесплатный общественный туалет открыли в доме №23 на улице Большой Морской.

Санитарное помещение находится в цоколе торгового центра, вход со стороны Главпочтамта. Долгое время городские власти не давали разрешения на открытие этого объекта: строители и собственники торгового комплекса должны были устранить все замечания. Туалет оборудовали поручнями для маломобильных граждан. В ближайшее время на фасаде магазина появятся указатели.

В рамках подготовки к туристическому сезону сотрудники департамента городского хозяйства проверили состояние и других общественных уборных. В Севастополе сейчас работают 13 стационарных туалетов и 90 кабинок.

«Любая инфраструктура: ресторан, кафе, которые должны по нормам санитарным иметь туалеты – обязаны бесплатно, без препятствий для любого гражданина, который даже не пользуется услугами кафе. Никаких препятствий со стороны хозяев ресторанов не должно быть тем людям, которые проходят в их помещения», – подчеркнул и.о. директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

Работа бесплатных общественных туалетов уже переведена на летний график. В будние дни они открыты с 08:00 до 21:00, по выходным – до полуночи.

Источник: Вести.Севастополь