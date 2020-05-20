В части домов Гагаринского района восстановлено газоснабжение

Сегодня в 13 часов газ снова появился в домах по улицам Шевченко, Комбрига Потапова, Маринеско, на Камышовом шоссе и в садовом товариществе «Орхидея».

В 17 часов будут подключены дома на четной стороне Столетовского проспекта, а также дома № 27, 29 и все корпуса дома №18 по улице Колобова.

Восстановление газоснабжения проводится специалистами ПАО «Севастопольгаз» и специализированными организациями, имеющими договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования с управляющими компаниями.

Эти работы связаны с перекладкой газовой трубы. На старом газопроводе высокого давления, которая расположена на участке строящейся в микрорайоне Шевченко школы, строители обнаружили утечку газа.

Сейчас газовщики делают врезку в новую обходную трубу и проверяют все газовое оборудование у 41 тысячи потребителей и в 16 котельных.

Информация о работах по восстановлению газоснабжения потребителей на 21 и 22 мая будет опубликована дополнительно на сайте ПАО «Севастопольгаз».

Источник: Вести.Севастополь