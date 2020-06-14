В чем Севастополь оказался первым в России и мире

Сегодня Севастополь празднует 237-ую годовщину своего основания. В день рожденья Города-Героя мы решили вспомнить, в чём он когда-то стал первым. О технологиях, которые опередили время и были впервые опробованы в нашем городе.

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196 метров над уровнем моря. Инкерманский задний маяк – первый в списке самых высоких в СНГ. Вместе с западным или передним составляет створ, ориентируясь на который корабли заходят в Севастопольскую бухту уже почти 200 лет. Маяк пострадал в первую оборону города, а во время второй был разрушен.

«Самолётная бомбёжка, чтоб маяк вывести из строя, чтоб ни один корабль не зашел в бухту. В 1942 году прямым попаданием. Было тут погибших 28 человек, включая начальника маяка», – рассказывает начальник Инкерманского заднего (восточного) маяка Роман Перепечко.

Восстановили сооружение в 1946 году. В послевоенные годы здесь служили несколько династий военных. Начальником маяка был и отец Романа Перепечко. Отсюда виден весь город. Зрелище эксклюзивное: посторонним – не попасть.

А вот впервые увидеть Севастополь с высоты его жители смогли в 1902 году. Первую аэрофотосъемку города провели с воздушного шара, который носил название «Кобчик» – это птица семейства соколиных. Его создатель – лейтенант Михаил Большев руководил первым в России и вторым в мире Севастопольским воздухоплавательным парком. Такие же флотские подразделения открыли на Балтике и Тихом океане.

«В конце концов, ему удалось создать проект. Это тоже был такой предвестник авианосца – аэростатоносец. Назывался он «Русь» – это такой тоже боевой корабль. Аэростаты были именно теми объектами, которые позволяли отслеживать противника на дальних расстояниях, совершать какую-то постановку минных заграждений более точно и качественно», – поясняет кандидат исторических наук, председатель исторического клуба «Севастополь Таврический» Вадим Прокопенков.

Первые аэростаты в Севастополе были привязными и запускались с берега. В 1904 году впервые в мире линкор Черноморского флота «Синоп» был специально оборудован для базирования на нем такого шара. Но со временем на смену воздухоплавателям пришли авиаторы.

В 1911 году в Севастополе состоялся первый российский военный авиапарад. В небо поочередно поднялось шесть самолетов, управляли которыми летчики Качинской авиашколы, тоже первой в стране. А еще через пять лет летчик Константин Арцеулов первым в России намеренно ввел и вывел самолет из штопора на высоте 2000 метров. Затем маневр стал фигурой пилотажа, а раньше это считалось смертельным: потеряв управления и непреднамеренно войдя в штопор, разбились шесть авиаторов Качинской школы.

Внук знаменитого мариниста Ивана Айвазовского, Константин Арцеулов, был энтузиастом. Еще в 1908 году он сконструировал планер с пятиметровым размахом крыла и совершил четыре кратковременных подлета с горы Куш-Кая. А сейчас у ее подножия, в Ласпи, находится одна из шести севастопольских устричных ферм.

В XIX веке устрицы подавали в ресторане «Поплавок» прямо из бассейна в центре зала. А ловили их недалеко от места, где сейчас находится памятник Затопленным кораблям. И, есть мнение, что ресторан выглядел именно так. Но на самом деле находился он с другой стороны Николаевского мыса. Со временем моллюсков, выловленных в естественных условиях, стали съедать быстрее, чем они вырастали. Так в Севастополе появились первые в России устричные фермы.

«Для того чтобы доставить их к императорскому двору и столу других желающих в петербургские рестораны, приходилось везти устриц по железной дороге. И чтобы они доехали живыми, пришлось сконструировать целый рефрижераторный вагон», – отмечает заместитель директора Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского по научно-методической работе Юлия Корнейчук.

Есть сведения, что севастопольских устриц доставляли и за границу.

Одна из первых в России станций голубиной почты была тоже открыта в Севастополе. Среди других известных фактов: первый в мире опыт применения гипсовой повязки,во время Крымской войны, еще через полвека – первая в Крыму телефонная станция, а затем сеанс радиосвязи между центральной частью города и Северной стороной и, конечно, первый в России открытый для посещения аквариум.

А вот то, что Севастополь стал пионером в ветроэнергетике известно далеко не каждому. В 1931 году на Караньских высотах появилась первая в мире установка, которая стала прообразом современных ветряных электростанций. Над ее созданием работал инженер Юрий Кондратюк и известный архитектор Владимир Шухов. Установка намного опередила свое время.

«Было просчитано, она работает на ничтожную мощность. Всего 10% выдавала, потому что существующие на то время генерирующие мощности не позволяли ей работать в полную силу. Поэтому на ветряке стояли специальные ограничители, которые ограничивали скорость вращения лопастей. Если ее запустить на полную мощность, она буквально за полчаса бы сгорела», – уточняет историк, член Севастопольского отделения Русского географического общества Юрий Пикалов.

Высота ветряка была в два раза больше, чем ныне стоящей здесь опоры электропередач. Диаметр лопастей – 30 метров. А в гондоле могли находиться люди: во время второй обороны она стала пунктом наблюдения. При третьем штурме Севастополя станция была разрушена.

«После захвата Севастополя немцами, ветряк был тщательно обследован, разобран буквально по винтику, срезан под основание и вывезен в Германию. И в последующем послужил основой создания немецкой ветроэнергетики», – говорит Юрий Пикалов.

Безвозвратно война уничтожила не только ветроэлектростанцию, но и трамвайную линию в Балаклаву. Первый на полуострове трамвай появился в Севастополе в 1898 году.

На трамвае из центра города на железнодорожный вокзал можно было доехать за пять копеек, против одного рубля – на коляске. Транспорт быстро стал популярным. К 1925 году в Севастополе было пять линий, самая сложная и протяженная – Балаклавская. Как и сейчас, остановки были уникального дизайна. А вагоновожатыми работало немало женщин.

«Это была престижная профессия. Каждый стремился, но не каждый мог водить трамвай. И те счастливчики, которые водили трамвай, они были горды за свою работу, за наш любимый город, в котором они находились, потому как трамвай – это была визитная карточка города. Молодые люди назначали там свидания, встречались, катались по городу», – рассказывает заведующая музеем предприятия «Севэлектроавтотранс» Нинель Бучинская.

После войны пути решили не восстанавливать, а на смену трамваю пришел первый в Крыму севастопольский троллейбус.

Список можно продолжать и дополнять – это дело историков. Но, кажется, для сотен тысяч жителей и многих гостей Севастополь занимает первое место среди других городов не из-за различных достижений, а просто, по любви.

Вероника Андреева, Александр Попов

Источник: Вести.Севастополь