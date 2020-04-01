В Черном море завершился вылов хамсы

Рыболовные суда закончили вылов хамсы в акватории Чёрного моря и приступили к промыслу шпрота и кильки. В разгаре сезон добычи камбалы калкан. Инспекторы пограничной службы контролируют, чтобы экипажи сейнеров не превышали допустимые квоты.

Суда больше 80 тонн водоизмещения добывают камбалу в исключительной экономической зоне России. Чёрное море условно разделено в равных долях между нашей страной, Украиной, Болгарией и Турцией. Основной район добычи – западные берега полуострова. На юге от Крыма начинаются большие глубины, вода в том районе насыщена сероводородом, для рыбы это – неблагоприятная среда обитания.

Калкан водится только в этом регионе: в Чёрном, Азовском, небольшой акватории Мраморного моря, а также устьях Днепра и Днестра. Рыба интересная не только в гастрономическом плане, но и с точки зрения анатомии. Глаза сдвинуты на левую сторону тела, которое может менять цвет в зависимости от текстуры дна. Зимой и летом “черноморский хамелеон” обитает на глубине, весной на нерест мигрирует к берегу.

«Рыба сейчас только-только начала двигаться в сторону берега. У неё там своё кино. Кто-то думает, что она уже у берега, потому что тепло было. Нет, она ещё на глубине живёт. Надеемся на хороший промысел», – говорит капитан рыболовного судна “Султан” Валерий Агафонов.

Рыбак в третьем поколении Валерий Агафонов привёз в Севастополь 850 килограммов калкана. Экипаж судна “Султан” был в море четыре дня и сейчас достаёт из морозильного трюма улов.

Никто из экипажа не сходит на берег, пока на борт не поднимется сотрудник погрануправления. Инспектор Давид Худаев проверяет паспорта моряков, измеряет сети, которыми ловили рыбу.

«Ячея в данном случае у нас должна быть не менее двухсот миллиметров, чтобы промысловый размер камбалы калкан соответствовал правилам рыболовства», – объясняет Давид Худаев.

Инспектор проверяет и размеры пойманных рыбин. В природе попадаются экземпляры калкана длиной до 80 сантиметров, но промысловый размер должен быть вдвое меньше. Все эти меры необходимы для того, чтобы с одной стороны, дать рыбакам возможность промысла, а с другой – сохранить популяцию черноморских видов.

«Среднетоннажные суда: такие, как Сычеслав-ЮГ, Рыболов-1 – закончили добывать хамсу, согласно правилам рыболовства, они ориентируются сейчас на шпроты, на кильку», – рассказал Худаев.

Добывать эти виды будут также вблизи крымских берегов, суда проходят техническое обслуживание и вскоре выйдут в море.

Ростислав Колмагоров

Фото с сайта kerch.fm

Источник: Вести.Севастополь