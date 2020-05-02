В честь 75-летия водружения на Рейхстаг Знамени Победы в Севастополе установили его копию

2 мая 2020     29
В честь 75-летия водружения на Рейхстаг Знамени Победы в Севастополе установили его копию

Сегодня в Севастополе реконструировали события 2 мая 1945 года. 75 лет назад, когда в городе узнали, что в Берлине над Рейхстагом развивается Красное знамя, здесь тоже подняли флаг, правда, свой штурмовой – тот, с которым советские войска в мае 1944-го освобождали Севастополь. Его установили на самом высоком на то время здании в городе – метеостанции на улице Советской.

 

Сегодня 75-ую годовщину водружения флага над Рейхстагом отметили торжественно, но очень узким составом и тоже подняли флаг над метеостанцией. 

Приехала Татьяна Степановна – дочь Героя Советского Союза Степана Неустроева, который будучи командиром 1-го стрелкового батальона 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии штурмовал главный вход в Рейхстаг. Это разведчики его батальона: младший сержант Кантария и сержант Егоров под руководством младшего лейтенанта Береста – водрузили Знамя Победы. 

24 июня 1945 года именно Степан Неустроев должен был во время парада в Москве нести Знамя, но из-за ранения в ногу он хромал так, что не смог бы этого сделать. Поэтому по приказу Жукова позже именно Неустроев привез Знамя Победы в Центральный музей Вооружённых Сил.

В сегодняшней церемонии в Севастополе также участвовали Герой России Дмитрий Полковников, ветераны и сотрудники ГУ МЧС по Севастополю во главе с начальником Управления.

Источник: Вести.Севастополь

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