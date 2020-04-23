В Чёрном море прошли учения по поиску и уничтожению подводной лодки

Отряд в составе патрульного корабля «Василий Быков» и малых противолодочных кораблей «Ейск» и «Касимов» провёл учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника.
В ходе учений малые противолодочные корабли отработали действия по поиску и слежению за подводной лодкой, провели комплексную тренировку по применению торпедного оружия и бомбометанию. А экипаж «Василия Быкова» отработал прикрытие с воздуха малых противолодочных кораблей.
Завершились совместные манёвры артиллерийскими стрельбами по морской и воздушной целям, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
Источник: Вести.Севастополь