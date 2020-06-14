В День образования Севастополя горожанам вручили госнаграды

14 июня 2020     10
В День образования Севастополя горожанам вручили госнаграды

Врио губернатора Михаил Развожаев в 237-й День рождения Города-Героя вручил государственные награды жителям Севастополя.

На Графской пристани глава города поздравил собравшихся с 237-й годовщиной со Дня основания Севастополя, а после состоялась торжественная церемония награждения граждан.

«Сегодня поздравляю вас дорогие мои севастопольцы и говорю вам спасибо за вашу веру, ваши принципы, ваш патриотизм. За то, что вы каждый день делаете для нашего города. С праздником, дорогие севастопольцы», – сказал Михаил Развожаев.

Врио губернатора вручил благодарность Президента Российской Федерации активисту Севастопольского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Елизавете Цокур. Звание «Заслуженный работник здравоохранения города Севастополя» получил заместитель главного врача по медицинской части горбольницы №9 Леонид Кретов.

Кроме этого, почетным званием города Севастополя были награждены заслуженные деятели искусств и культуры, работники образования и журналисты. После церемонии, в Севастополе открыли обновленную городскую Доску почета. 

 

Источник: Вести.Севастополь

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