В День Победы во всех высших учебных заведениях ВМФ состоялся выпуск офицеров

14 мая 2020     25
В День Победы во всех высших учебных заведениях ВМФ состоялся выпуск офицеров

Итоги недели на четырех флотах России

Главные темы рубрики:

– В честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на всех флотах России прошли торжественные мероприятия, морские и воздушные парады.

– Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов возложил венок на воду в память о погибших моряках-балтийцах.

– В Севастопольской бухте в парадном строю выстроились корабли Черноморского флота. В небе над севастопольской бухтой состоялся воздушный парад.

– В небе над Астраханью экипажи самолетов и вертолетов выполнили демонстрационный пролет над парадным строем кораблей Каспийской флотилии.

– 9 мая отметила столица Северного флота Североморск. По традиции к подножию североморского Алеши легли цветы, а на высоте Алыш поднята копия знамени Победы.

– Ракетный крейсер «Маршал Устинов» отдал почести воинам, погибшим в море.

– Самолеты морской авиации Северного флота прошли на низких высотах, прямо над мемориальным комплексом Защитникам Советского Заполярья.

– 9 мая во всех высших учебных заведениях военно-морского флота состоялся выпуск офицеров.

– В Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени адмирала С.О. Макарова в торжественной обстановке погоны лейтенантов и морские кортики получили 154 офицера.

– В Калининградском военно-морском институте выпуск лейтенантов состоялся в 57-й раз.

– Юбилейный 70-й выпуск прошёл в легендарном севастопольском Черноморском высшем военно-морском училище имени Нахимова.

– Через месяц более 1000 лейтенантов разъедутся по флотам, и у каждого начнётся своя морская служба.

Источник: Вести.Севастополь

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