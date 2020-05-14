В День Победы во всех высших учебных заведениях ВМФ состоялся выпуск офицеров

Итоги недели на четырех флотах России
Главные темы рубрики:
– В честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на всех флотах России прошли торжественные мероприятия, морские и воздушные парады.
– Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов возложил венок на воду в память о погибших моряках-балтийцах.
– В Севастопольской бухте в парадном строю выстроились корабли Черноморского флота. В небе над севастопольской бухтой состоялся воздушный парад.
– В небе над Астраханью экипажи самолетов и вертолетов выполнили демонстрационный пролет над парадным строем кораблей Каспийской флотилии.
– 9 мая отметила столица Северного флота Североморск. По традиции к подножию североморского Алеши легли цветы, а на высоте Алыш поднята копия знамени Победы.
– Ракетный крейсер «Маршал Устинов» отдал почести воинам, погибшим в море.
– Самолеты морской авиации Северного флота прошли на низких высотах, прямо над мемориальным комплексом Защитникам Советского Заполярья.
– 9 мая во всех высших учебных заведениях военно-морского флота состоялся выпуск офицеров.
– В Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени адмирала С.О. Макарова в торжественной обстановке погоны лейтенантов и морские кортики получили 154 офицера.
– В Калининградском военно-морском институте выпуск лейтенантов состоялся в 57-й раз.
– Юбилейный 70-й выпуск прошёл в легендарном севастопольском Черноморском высшем военно-морском училище имени Нахимова.
– Через месяц более 1000 лейтенантов разъедутся по флотам, и у каждого начнётся своя морская служба.
Источник: Вести.Севастополь