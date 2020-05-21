В день полярника в Севастополе открыли мемориальную доску в честь Ивана Папанина

21 мая 2020     9
В день полярника в Севастополе открыли мемориальную доску в честь Ивана Папанина

Сегодня в Севастополе установили памятную доску исследователю Арктики, доктору географических наук, дважды Герою Советского Союза, контр-адмиралу Ивану Папанину.

Табличка находится при входе во двор музыкальной школы №2. Именно в этом здании когда-то учился Папанин, раньше здесь была обычная школа. Доску установили по заказу Российского военно-исторического общества.

В год памяти и славы в нашем регионе появится более 10 табличек, посвященных знаменитым людям, которые жили и трудились в Севастополе. А в правительстве города сейчас обсуждают возможность создания целого музея в честь нашего земляка Ивана Папанина.

“Сейчас мы представили несколько возможных вариантов тех зданий, которые можно выкупить или разместить экспозицию. В том месте, где она размещалась, была показана маленькая толика того, что отражает не только жизненный путь Ивана Дмитриевича, но и вообще исследование Арктики”, – рассказал Николай Мусиенко,
директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника. 

“Жители Корабельной стороны гордятся тем, что у нас такой земляк. И мы, потомки, Ивана Дмитриевича будем рассказывать детям о его достижениях, завоеваниях. Первопроходцам, особенно в Арктике, было очень тяжело”, – говорит Николай Помогалов, член совета Российского военно-исторического общества, депутат Нахимовского района. 

21-ое мая для установки памятной доски выбрали неслучайно. Именно сегодня в России отмечают день полярника. Иван Папанин – автор книг “Жизнь на льдине”, “Лед и пламень”. Именем знаменитого исследователя назван мыс на Таймырском полуострове, горы в Антарктиде и подводная гора в Тихом океане.

Источник: Вести.Севастополь

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