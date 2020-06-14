В День России на Сапун-горе развернули 50-метровый флаг

14 июня 2020     15
В День России на Сапун-горе развернули 50-метровый флаг

На Сапун-горе День России встретили акцией «Российский триколор». 

Сотрудники Севастопольского военно-исторического музея-заповедника совместно с Волонтерами Победы развернули огромный российский флаг. Его размер 52 на 12 метров. Этот триколор сотрудники музея сшили в 2017 году. С этого времени его разворачивают в дни государственных праздников. Один из самых важных – День России – праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия на основе закона и справедливости.

Источник: Вести.Севастополь

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