В детсадах Севастополя образовались «пробки» на входе

15 июня 2020     18
В детсадах Севастополя образовались «пробки» на входе

Первый после долгого перерыва рабочий день детские сады Севастополя начали с коллапса.

Директора учреждений дошкольного образования не смоли организовать пропускной режим, поэтому десятки родителей с детьми скопились на входе. Это стало первой темой утреннего аппаратного совещания в городском правительстве. Михаил Развожаев раскритиковал действия своих подчинённых и поручил к завтрашнему дню пересмотреть пропускной режим в детских садах.

«Маленький холл, 20-30 родителей с детьми. Всё в тесном помещении. Естественно, все без масок. Называется, с чем боремся-то тогда? Там вреда будет больше, чем пользы. Надо было подумать, наверное, время развести, когда заходят в группы», – подчеркнул врио губернатора Михаил Развожаев.

Источник: Вести.Севастополь

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В детсадах Севастополя образовались «пробки» на входе

Первый после долгого перерыва рабочий день детские сады Севастополя начали с коллапса. Директора учреждений дошкольного образования не смоли организовать пропускной …



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