В детсадах Севастополя работают пять дежурных групп

Количество дежурных групп в детских садах будет увеличиваться. Рассматривается возможность открытия дежурных классов в школах.

Дежурные группы и классы начальной школы формируются по заявлениям работающих родителей. Севастопольцам необходимо предоставить документ, подтверждающий, что их трудовая деятельность осуществляется в соответствии с указом врио губернатора Михаила Развожаева.

Во всех районах города на минувшей неделе работало пять групп в детских садах, но их количество будет увеличено,так как поступают новые заявления от родителей. Также были получены три первых заявления от родителей учеников начальных классов, рассказала директор департамента образования и науки Севастополя Елена Богомолова.

Источник: Вести.Севастополь