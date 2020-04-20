В детсадах Севастополя работают пять дежурных групп

20 апреля 2020     10
В детсадах Севастополя работают пять дежурных групп

Количество дежурных групп в детских садах будет увеличиваться. Рассматривается возможность открытия дежурных классов в школах.

Дежурные группы и классы начальной школы формируются по заявлениям работающих родителей. Севастопольцам необходимо предоставить документ, подтверждающий, что их трудовая деятельность осуществляется в соответствии с указом врио губернатора Михаила Развожаева.

Во всех районах города на минувшей неделе работало пять групп в детских садах, но их количество будет увеличено,так как поступают новые заявления от родителей. Также были получены три первых заявления от родителей учеников начальных классов, рассказала директор департамента образования и науки Севастополя Елена Богомолова.

Источник: Вести.Севастополь

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