В детском парке Севастополя появится памп-трек и пандусы

15 апреля 2020     1
В детском парке Севастополя появится памп-трек и пандусы

При реконструкции, территорию парка разделят на 10 зон, включая санитарную, с общественным туалетом, а на всех входах появятся пандусы.

Создание в детском парке имени М.К. Байды памп-трека предусмотрено документацией на реконструкцию, опубликованной на сайте Госзакупок. Конкурс на проведение работ объявлен. Определить исполнителя планируется в конце апреля. Максимальная сумма контракта превышает 102 миллиона рублей.

В проект реконструкции входит мощение всех дорожек плиткой, обустройство пандусов, установка общественного туалета, создание игровых зон для детей разного возраста, памп-трека, аттракционов, зоны отдыха для родителей, установка малых архитектурных форм, высадка деревьев и дополнительного розария.

Все работы планируется завершить до конца 2020 года.

Источник: Вести.Севастополь

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